Президент Ильхам Алиев поздравил эмира и председателя Кабмина Кувейта

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Государства Кувейт.

Верю, что развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом и впредь будут служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Кувейта – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Глава государства также направил поздравительное письмо председателю Кабинета министров Кувейта шейху Джабиру аль-Мубареку аль-Хамаду ас-Сабаху.

"Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны.

Надеюсь, что азербайджано-кувейтские отношения и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Кувейта постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении.

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