О ходе подготовки к президентским выборам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане завершается срок выполнения ряда процедур в связи с предстоящими 11 апреля президентскими выборами в стране. Об этом говорится в календарном плане мероприятий и основных действий по подготовке к проведению президентских выборов.

Согласно календарному плану, сегодня истекает срок утверждения требований к порядку подготовки и количеству открепительных удостоверений (удостоверений для голосования). Требования утверждаются Центральной избирательной комиссией как минимум за 45 дней до голосования, то есть до 25 февраля 2018 года.

Сегодня также завершается процесс выдачи Центральной избирательной комиссией открепительных удостоверений (удостоверений для голосования) окружным избирательным комиссиям. На это также было отведено 45 дней до начала голосования, то есть до 25 февраля 2018 года.

Кроме этого, 25 февраля завершается процесс публикации списка избирательных участков (в случае если избирательный участок охватывает часть территории населенного пункта) с указанием номеров и пределов охвата окружными избирательными комиссиями, списка населенных пунктов (в случае если избирательный участок создан в нескольких населенных пунктах), а также данных об участковых избирательных комиссиях, помещениях для голосования (адреса) и контактов участковых избирательных комиссий.

25 февраля также завершается срок утверждения Центральной избирательной комиссией требований, касающихся порядка подготовки протоколов для голосования избирательных комиссий, текстов, формы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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