Президент Ильхам Алиев: Еврейская община вносит вклад в распространение реалий Азербайджана в мире

25 февраля 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял делегацию во главе с президентом Американского еврейского комитета Джоном Шапиро.

Отметив, что для представителей еврейской общины в Азербайджане созданы очень хорошие условия, президент Американского еврейского комитета Джон Шапиро подчеркнул, что это является примером и для других стран.

Констатировав, что встречи с делегацией Американского еврейского комитета носят традиционный характер, Президент Ильхам Алиев отметил их эффективность. Глава государства сказал, что в нашей стране обеспечены все условия для свободной и благополучной жизни представителей еврейской общины, как и представителей других народов и общин. Президент Ильхам Алиев отметил, что представители еврейской общины являются активными членами азербайджанского общества, привержены своим традициям и вносят вклад в развитие нашей страны, а также распространение реалий Азербайджана в мире. Глава государства подчеркнул, что сегодня в Азербайджане царят мультикультурализм и толерантность, и эта атмосфера является нормой жизни в нашей стране.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием азербайджано-американских и азербайджано-израильских связей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства для газификации образовательных учреждений модульного типа
Политика 24 февраля 19:50
Король Иордании направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 23 февраля 20:46
Президент Ильхам Алиев поздравил эстонского коллегу
Политика 23 февраля 19:47
Президент Ильхам Алиев выделил средства на техобеспечение агросектора
Политика 23 февраля 19:35
Президент Ильхам Алиев повысил пособие по уходу за ребенком
Политика 23 февраля 19:10
Президент Ильхам Алиев повысил сумму социальных пособий
Политика 23 февраля 19:02
Президент Азербайджана увеличил размер пособия многодетным женщинам
Политика 23 февраля 18:47
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль не только в регионе, но уже и в глобальном карготрафике (ФОТО)
Политика 23 февраля 10:13
Президент Ильхам Алиев поздравил султана Бруней-Даруссалама
Политика 22 февраля 21:31
Президент Ильхам Алиев выделил средства на развитие животноводства в Нахчыванской АР
Политика 22 февраля 19:33
Президент Ильхам Алиев повысил персональную пенсию
Политика 22 февраля 19:24
Президент Ильхам Алиев повысил стипендии за почетные звания
Политика 22 февраля 19:09
Президент Ильхам Алиев повысил специальные стипендии для молодых талантов
Политика 22 февраля 18:55
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане
Политика 22 февраля 18:55
Президент Ильхам Алиев вручил председателю Совета старейшин Азербайджана орден "Истиглал" (ФОТО)
Политика 22 февраля 11:09
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся в сфере строительства и эксплуатации автодорог в Азербайджане
Политика 21 февраля 18:42
В Азербайджане отметят 110-летие академика Мусы Алиева
Политика 21 февраля 18:39
Президент Азербайджана выделил средства на строительство мастерской по производству ковров
Политика 21 февраля 18:37