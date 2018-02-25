Мультикультурализм и толерантность - самые большие достояния азербайджанского народа - Эльмар Мамедъяров

25 февраля 2018 21:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мультикультурализм и толерантность являются самым большим достоянием азербайджанского народа.

Об этом во время встречи с делегацией Американского еврейского комитета во главе с президентом Джоном Шапиро сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что Азербайджан является местом, где представители разных культур и религий живут в мире и гармонии.

Отметив, что в последние годы Азербайджан проводит многочисленные глобальные мероприятия, посвященные межрелигиозному и межкультурному диалогу, Мамедъяров подчеркнул важность Международного гуманитарного форума и Форума по межкультурному и межрелигиозному диалогу, состоявшихся по инициативе Азербайджана.

Стороны оценили проведение подобных мероприятий как вклад страны в межрелигиозный и межцивилизационный диалог.

В ходе встречи также было выражено удовлетворение развитием отношений Азербайджана с Израилем, Американским еврейским конгрессом и другими еврейскими организациями.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества.

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