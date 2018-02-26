Турция не допустит повторения Ходжалинской трагедии - Мевлют Чавушоглу

26 февраля 2018 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не забыла Ходжалинскую трагедию и не допустит ее повторения.

Об этом в понедельник на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В Ходжалы были зверски убиты сотни наших азербайджанских братьев, соотечественников», - написал Чавушоглу.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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