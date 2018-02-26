О чём в Армении предпочитают вслух не говорить?

БАКУ /Trend/ - «Я выглядываю в круглое окошко (вертолёта) и буквально отшатываюсь от неправдоподобно страшной картины. На жёлтой траве предгорья, где в тени ещё дотаивают серые лепёшки снега, остатки зимних сугробов, лежат мёртвые люди. Вся эта громадная площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех возрастов, от грудного младенца до подростка… Глаз вырывает из месива тел две фигурки — бабушки и маленькой девочки. Бабушка, с седой непокрытой головой, лежит лицом вниз рядом с крошечной девочкой в голубой курточке с капюшоном. Ноги у них почему-то связаны колючей проволокой, а у бабушки связаны ещё и руки. Обе застрелены в голову. Последним жестом маленькая, лет четырёх, девочка протягивает руки к убитой бабушке. Ошеломлённый, я даже не сразу вспоминаю о камере…»

Это отрывок из книги. Но не художественной, как может показаться. Это описание реальной картины.

Многие привыкли видеть ужасающие сцены массовых убийств только в художественных фильмах, читать о них в исторических хрониках как о чём-то произошедшем давно и не имеющем к современному читателю никакого отношения. Вышеприведённый отрывок – цитата из книги известного российского журналиста Юрия Романова «Я снимаю войну... Школа выживания», в которой он рассказывает об увиденном им в «горячих точках» на территории бывшего СССР на протяжении своей профессиональной деятельности.

В Ходжалы журналист прибыл через два дня после того, как произошла эта трагедия, вместе с Чингизом Мустафаевым и группой репортёров. Увиденное ошеломило его, ведь выходило далеко за рамки того, что происходит и может произойти во время военных действий. Эта картина походила на сцены жестоких расправ над населением захваченных городов во времена средневековья. В числе многочисленных трупов журналист описывает шестилетнюю девочку-ходжалинку, глаза которой были выжжены сигаретными окурками.

Во время своего недавнего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Армении Серж Саргсян рассуждал о жертвах войны, как о чём-то вынужденном, ведь, по его словам, «плов на войне не раздают». Да, война всегда связана с жертвами, но смерть той шестилетней девочки не была связана с шальной пулей или взрывом кассетной бомбы. Она была убита жестоко и преднамеренно. Как и все остальные жители города.

В том, что над мирным населением была совершена расправа, сомнений быть не может. Это очевидно как по характеру смертей, обезображенным трупам, так и по словам самих представителей армянской стороны.

Так, брат известного армянского террориста Монте Мелконяна Маркар Мелконян в своей книге, описывающей жизненный путь брата-головореза, признаёт, что дата была выбрана специально, и резня могла рассматриваться как своего рода акт возмездия за сумгайытские события четырёхлетней давности.

Нынешний президент Армении Серж Саргсян, который был тогда одним из военачальников, в своём интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу говорит:

«Мы предпочитаем вслух об этом не говорить... Но я думаю, что главный вопрос был совсем в другом. До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот [стереотип]. Вот что произошло. И надо ещё принимать во внимание, что среди тех мальчиков были люди, бежавшие из Баку и Сумгайыта».

Много лет позже армянская сторона будет твердить о том, что цитата, мол, вырвана из контекста, что Саргсян хотел сказать нечто иное. Книгу же Маркара Мелконяна назовут "подделкой, написанной спецслужбами Азербайджана и Турции". Саму трагедию в Армении предпочитают называть не иначе как обтекаемым выражением «ходжалинские события». 26 февраля армянские СМИ пишут о чём угодно, только не об этом. Особо популярным занятием является написание статей, поносящих соседние Турцию и Азербайджан, и доказывающих, что "правда именно на стороне Армении".

Но может ли быть правда на стороне тех, кто оправдывает убийство 613 мирных жителей необходимостью «ломать стереотипы» и неуместностью "раздачи плова на войне"? Что бы сейчас ни пытались утверждать власти Армении, очевидно одно: 26 лет назад, 26 февраля 1992 года было совершено страшнейшее преступление, самая большая резня за время конфликта и одна из самых ужасных трагедий новейшей истории. И в её совершении напрямую участвовали многие представители нынешних правящих кругов Армении.

Возникает вопрос: как получилось, что за 26 лет, прошедших со дня совершения этой кровавой расправы над мирным населением, ни одной международной правозащитной организации не пришло в голову потребовать привлечения конкретно Саргсяна и всего его преступного окружения в целом к ответственности за совершённые преступления? Как получилось, что такой человек вообще смог стать президентом страны и выступает на мировых трибунах, предпринимая попытки оправдать продолжающуюся уже 30 лет агрессию? Неужели международные политические круги настолько слепы и беспринципны, что для них уже нет разницы, с кем иметь дело, лишь бы был послушным?

Бывший президент Югославии Слободан Милошевич был предан Гаагскому трибуналу и объявлен врагом чуть ли не всего человечества, несмотря на приведённые им многочисленные доказательства злополучной роли НАТО в тогдашних событиях. Его не стали слушать, как и его пособников. Потому что убийство мирного населения не имеет оправдания. И проведённая Западом на Балканах операция тогда представлялась и выглядела крайне благовидно.

Но где же были все эти поборники справедливости и защитники прав ущемлённых, когда настоящая этническая чистка разворачивалась в Карабахе? Где они сейчас, и почему не слышно их голосов?

Один из, наверное, основателей единой Германии Отто фон Бисмарк во время своей речи полтора века назад в бюджетной комиссии палаты депутатов во время конституционного конфликта сказал: «Германия возлагает надежды не на либерализм Пруссии, а на её могущество… Великие вопросы эпохи решаются не речами и не постановлениями большинства — это была величайшая ошибка 1848-1849 годов, - а железом и кровью».

И это, как ошибочно полагают многие, не призыв к войне и кровопролитию. Это лишь выражение понимания одной из истин мировой политики, которая, по-видимому, с тех пор не изменилась: решает сила. И именно сильнейшие мира сего диктуют, кто виновен, а кто нет, кого следует наказать, а кого – пощадить.

Если две сотни лет назад сила выражалась именно в «железе и крови», то сегодня она приобрела иные очертания. Экономическая мощь, человеческий капитал, роль страны на международной арене, преобладание в информационной войне – всё это определяющие факторы современного понимания силы. И Азербайджан уверенно движется в этом направлении, становясь сильнее с каждым годом.

Вот уже более двух десятков лет продолжается переговорный процесс под эгидой ОБСЕ. Безрезультатный переговорный процесс. А 613 жизней, потерянных той холодной ночью ровно 26 лет назад, уже не вернуть. Не вернут их ни сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ни ООН, которая давно уже не способна что-либо решать, что стало особо отчётливо заметно во время нынешнего конфликта в Сирии.

Справедливость восторжествует только тогда, когда преступники предстанут перед международным трибуналом. И этот день недалёк, ведь азербайджанцы всё ближе к возвращению на свои исторические земли. И убийцы ответят за каждую отнятую ими жизнь.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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