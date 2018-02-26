Члены Европарламента приняли заявление в связи с Ходжалинским геноцидом (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Члены "Клуба друзей Азербайджана", созданного в Европарламенте, приняли заявление в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе (парламент), инициатива о принятии заявления была выдвинута депутатом Европарламента от Латвии, членом Комитета Европарламента по внешним связям и сопредседателем "Клуба друзей Азербайджана" Андреем Мамикинсом.

Это заявление - первый документ, принятый Европарламентом в связи с Ходжалинским геноцидом.

В заявлении отмечается, что азербайджанский народ в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года столкнулся с беспощадным преступлением, в результате чего 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков были уничтожены полностью, сотни людей были тяжело ранены, 1275 мирных жителей были взяты в плен. В документе выражаются соболезнования близким погибших в результате резни в Ходжалы, а также отмечается недопустимость повторения подобного кровавого преступления, как Ходжалинская трагедия.

Комментируя заявление Европарламента, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев сказал, что принятое заявление – важный шаг, предпринятый для дачи международными организациями необходимой оценки геноциду, совершенного армянами в Ходжалы 26 лет назад. «Европарламент постоянно выражает свое мнение по событиям, происходящим, как на европейском континенте, так и во всем мире, и внимание, уделенное 22 членами этой структуры Ходжалинскому геноциду, политическая оценка совершенным преступлениям, дань памяти тем, кто потерял жизнь в результате преступления, и их семьям, безусловно, важное событие. Сегодня 28 стран в Европарламенте представлены восемью политическими группами. И, подписание заявления по Ходжалы представителями 13 из 28 представленных в Европарламенте стран и шестью из восьми политических групп, также очень важный показатель. Нам необходимо в таком системном формате обеспечить донесение правды до членов Европарламента, чтобы была пресечена антиазербайджанская деятельность армянского лобби и группы членов Европарламента, функционирующих под влиянием этого армянского лобби. В этом смысле заявление, принятое членами Европарламента, очень важный шаг», - сказал Фейзиев.

Дав высокую оценку вышеуказанному заявлению Европарламента, член Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан, депутат Азер Керимли сказал, что это заявление - результат интенсивной и целенаправленной работы, проведенной с членами Европарламента за последний год, прошедший после восстановления отношений, и очередной успех азербайджанской парламентской дипломатии.

Подчеркнув, что заявление выдвинуто и поддержано членами нового «Клуба друзей Азербайджана», созданного в Европарламенте, депутат добавил, что это еще раз показывает, насколько правильным и важным шагом было создание группы дружбы при Европарламенте. Депутат добавил, что этот документ в дальнейшем станет основой для принятия более важных документов, и для этого необходимо усиленно работать и налаживать тесные связи с международными парламентскими структурами.

Заявление по Ходжалинскому геноциду было подписано 22 представителями 13 государств из 28 стран, и шести политических групп (из восьми групп) Европарламента, включая вице-президента организации.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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