ЦИК: В Азербайджане созданы передовые материально-технические условия для избиркомов

27 февраля 2018 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в рамках просветительской программы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана стартовал очередной проект - трехдневный семинар, посвященный теме рассмотрения обращений в связи с выборами.

В мероприятии, нацеленном на просвещение членов экспертных групп при окружных избирательных комиссиях для расследования жалоб на действия (бездействие) и решения, нарушающие избирательные права граждан, приняли участие члены ЦИК, полномочный представитель Азербайджана при Евросуде по правам человека (ЕСПЧ) и представители Секретариата ЦИК.

Открывая мероприятие, зампредседателя ЦИК Натиг Мамедов отметил, что азербайджанское государство создало все условия для свободного волеизъявления народа на выборах.

«Для осуществления этого процесса есть достаточно возможностей, в том числе законодательная база, отвечающая мировым стандартам. В Азербайджане также созданы передовые условия для избиркомов с точки зрения материально-технической базы», - сказал он.

Семинары, которые продолжатся до 1 марта, охватят всех представителей экспертных групп 125 окружных избирательных комиссий по стране.

Напомним, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане будут проведены президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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