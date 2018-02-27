Эльмар Мамедъяров: Пользуясь молчанием международного сообщества, Армения продолжает нарушать основные права азербайджанских беженцев (версия 2 )

27 февраля 2018 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пользуясь молчанием международного сообщества, Армения продолжает нарушать основные права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал, выступая во вторник на 37-й сессии Совета по правом человека ООН.

«Мы призываем Совет по правам человека ООН, обладателей его мандатов и Верховного комиссара по правам человека ООН обеспечить эффективную защиту нарушенных прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев согласно соответствующим резолюциям СБ и Генассамблеи ООН. Продолжительные широкомасштабные нарушения прав человека сильно пошатнули веру азербайджанского народа в верховенство международного права и эффективность механизма по обеспечению прав человека ООН», - сказал он.

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