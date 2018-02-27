Эльмар Мамедъяров: Пользуясь молчанием международного сообщества, Армения продолжает нарушать основные права азербайджанских беженцев (версия 3)

27 февраля 2018 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пользуясь молчанием международного сообщества, Армения продолжает нарушать основные права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал, выступая во вторник на 37-й сессии Совета по правом человека ООН.

«Эти продолжительные широкомасштабные нарушения прав человека сильно пошатнули веру азербайджанского народа в верховенство международного права и эффективность механизма по обеспечению прав человека ООН. Мы призываем Совет по правам человека ООН, обладателей его мандатов и Верховного комиссара по правам человека ООН обеспечить эффективную защиту нарушенных прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев согласно соответствующим резолюциям СБ и Генассамблеи ООН», - сказал он.

Министр напомнил, что 26 февраля 2018 года была отмечена 26-я годовщина Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией. Во время этого геноцида были убиты 613 жителей небольшого города в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана - Ходжалы, включая 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Он подчеркнул, что преднамеренные массовые убийства мирных жителей в Ходжалы являются частью политики этнической чистки, последовательно проводимой Арменией с 1988 года.

"К сожалению, ответственные за эти тяжкие преступления все еще не предстали перед правосудием", - сказал Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что Армения продолжает оккупацию азербайджанских земель, игнорируя соответствующие резолюции СБ ООН в поддержку территориальной целостности Азербайджана и требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий страны, а также соответствующие документы других международных организаций.

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