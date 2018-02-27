Все заинтересованные стороны могут наблюдать за процессом выборов в Азербайджане - ЦИК

БАКУ /Trend/ - Все заинтересованные стороны, а также международные организации могут ознакомиться с любым документом, связанным с президентскими выборами в Азербайджане.

Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии во вторник сказал ее председатель Мазахир Панахов.

По его словам, выборы в Азербайджане проходят в демократичной и прозрачной форме, и любая сторона может наблюдать за этим процессом.

Напомним, что президентские выборы состоятся в Азербайджане 11 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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