За президентскими выборами в Азербайджане изъявили желание наблюдать 168 человек

27 февраля 2018 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число желающих наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане, которые пройдут 11 апреля, достигло 168-и, говорится во вторник в сообщении Центральной избирательной комиссии.

36 человек изъявили желание быть наблюдателями по своей инициативе, 132 выдвинуты неправительственными организациями.

На все обращения о наблюдении на выборах был дан положительный ответ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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