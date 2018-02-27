За президентскими выборами в Азербайджане изъявили желание наблюдать 168 человек

БАКУ /Trend/ - Число желающих наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане, которые пройдут 11 апреля, достигло 168-и, говорится во вторник в сообщении Центральной избирательной комиссии.

36 человек изъявили желание быть наблюдателями по своей инициативе, 132 выдвинуты неправительственными организациями.

На все обращения о наблюдении на выборах был дан положительный ответ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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