Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт кровли многоквартирных зданий в Мингячевире

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по замене и ремонту кровли многоквартирных зданий в городе Мингячевир.

В распоряжении говорится, что для замены кровли 60 многоквартирных зданий и продолжения необходимых ремонтных работ из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год Резервного фонда Президента Исполнительной власти города Мингячевир будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

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