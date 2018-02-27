Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт кровли многоквартирных зданий в Мингячевире

27 февраля 2018 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по замене и ремонту кровли многоквартирных зданий в городе Мингячевир.

В распоряжении говорится, что для замены кровли 60 многоквартирных зданий и продолжения необходимых ремонтных работ из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год Резервного фонда Президента Исполнительной власти города Мингячевир будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

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