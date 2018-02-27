Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - очень благоприятная страна для инвестиций (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - очень благоприятная страна для инвестиций. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник на встрече с работниками двух предприятий по производству пряжи ООО "Мингячевир текстиль" в Мингячевирском промышленном парке и представителями общественности города Мингячевир.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, за последние 15 лет в экономику страны было вложено более 230 миллиардов долларов. "Теперь наша главная цель заключается в том, чтобы эти инвестиции больше вкладывались в ненефтяной сектор", - сказал глава государства.

«Сегодня в жизни города Мингячевир очень знаменательный день. Мы отмечаем открытие Мингячевирского промышленного парка. Сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием, желаю вам успехов», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что в сентябре 2016 года на этой территории был заложен фундамент Мингячевирского промышленного парка.

«Тогда на этой территории ничего не было, была пустая территория. Помню, что тогда была сделана презентация и указано, что в ближайшем будущем здесь будет создано несколько фабрик по производству пряжи и другие фабрики. Безусловно, это очень большой проект. Этот проект в большой степени усилит промышленный потенциал как Мингячевира, так и всего Азербайджана», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Отрадно, подчеркнул Президент Азербайджана, что все данные обещания были выполнены.

«Сейчас открываются первые две фабрики Мингячевирского промышленного парка. Это прекрасное проявление партнерства государства и частного сектора. Потому что государство делает все возможное для развития частного сектора, предоставляет предпринимателям кредиты на льготных условиях, методические советы, проводится большая работа по созданию рабочих мест. Создавая промышленные парки, государство одновременно создает условия для частного сектора. Если государство не взяло бы на себя эту функцию, то, конечно же, для частного сектора, предпринимателей было бы не так легко создать такие гигантские фабрики. Частный сектор же, в свою очередь, пользуется кредитами, выданными государством на льготных условиях, и в то же время, вкладывая свои средства, создает такие прекрасные фабрики. Поэтому создаваемые в последние годы в Азербайджане промышленные зоны, промышленные кварталы, промышленные парки преследуют эту цель. Я и в прошлые годы говорил, что Мингячевир должен стать одним из крупных промышленных центров страны, и мы уже это видим», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в некоторых городах страны есть промышленные кварталы, зоны.

«Самый большой из них – Сумгайытский химико-промышленный парк. Объем вложенных туда инвестиций - 2,7 миллиарда долларов. Будут созданы и создаются промышленные зоны в Нефтчале, Гаджигабуле, Сабирабаде, Масаллы и других городах, в том числе в Мингячевире. На этих фабриках работой обеспечены 700-750 человек, и большинство работающих здесь - женщины. Это тоже хорошее явление. Потому что мы обеспечиваем женщин работой, и в целом эти фабрики будут играть очень большую роль в устранении безработицы в Мингячевире. Здесь постоянной работой обеспечиваются 700-750 человек. Сюда вложены большие средства, вложено 140 миллионов манатов инвестиций. Это показывает, что Азербайджан - очень благоприятная страна для инвестиций. За последние 15 лет в экономику страны было вложено более 230 миллиардов долларов. Теперь наша главная цель заключается в том, чтобы эти инвестиции больше вкладывались в ненефтяной сектор», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в данный момент в Азербайджане функционируют шесть прядильных фабрик.

«Сегодня в эксплуатацию вводятся эти две фабрики. Таким образом, их число увеличится до восьми, и производственная мощность шести фабрик - 24 тысячи тонн пряжи. На этих двух фабриках будет производиться 20 тысяч тонн пряжи. То есть, можно сказать, что производство пряжи на этих современных фабриках будет на том же уровне, что и на фабриках, которые были сданы в эксплуатацию в прежние периоды, и она обеспечит и внутреннюю потребность, и будет экспортироваться", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как сказал глава государства, главная цель сегодня – увеличение ненефтяного экспорта, и в этом направлении тоже осуществляются очень позитивные работы.

"В то же время на примере этой фабрики мы видим всестороннее развитие нашей страны. Потому что это крупный промышленный центр, промышленные предприятия. В то же время основное сырье здесь - местный хлопок, хлопок-сырец. Стремительное развитие хлопководства в последние годы стало основой для создания этих фабрик. Если бы мы два года назад серьезно не занялись возрождением хлопководства, то не были бы созданы и эти фабрики. Потому что ввозить из-за рубежа хлопок-сырец, перерабатывать его здесь в пряжу могло бы стать очень дорогой инициативой. Поэтому за последние два года производство хлопка в Азербайджане выросло с 35 тысяч тонн до 207 тысяч тонн. Надеюсь, что в этом году хлопка будет собрано больше. Основная часть хлопка, хлопка-сырца будет перерабатываться в Азербайджане, таким образом, появятся дополнительная стоимость, рабочие места, и мы сможем экспортировать не хлопок-сырец, а в данный момент - пряжу, и в будущем - готовую продукцию, текстиль, ткани и обеспечить внутренний рынок», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что большая государственная поддержка оказывается ускоренному развитию сельского хозяйства, закупается техника, проводятся оросительные работы, на льготных условиях выдаются удобрения, топливо, субсидии, в том числе государство оказывает поддержку развитию хлопководства, созданию промышленных предприятий.

«Частный сектор тоже очень активен в этой работе. Поэтому это главное для всестороннего развития нашей страны направление обязательно будет развиваться. Промышленное производство, производство сельскохозяйственной продукции - в Мингячевире мы видим объединение этих двух важных сфер, и, таким образом, Мингячевир, как я сказал ранее, превращается в самый крупный промышленный центр Азербайджана. Это только начало. Уверен, что запуск этих двух фабрик придаст импульс созданию новых фабрик, и такие планы есть. В показанном в 2016 году представлении было отмечено, что предусматривается создание новых фабрик. Уверен, что в ближайшем будущем в Мингячевире будут созданы тысячи новых рабочих мест», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что развитию Мингячевира в целом уделяется большое внимание.

«Этот мой седьмой по счету визит в Мингячевир в качестве Президента. Ранее я участвовал во многих открытиях. В Мингячевире осуществляются большие работы в социальной сфере, была капитально отремонтирована центральная городская больница на 430 коек, реконструирована Олимпийская гребная база «Кюр», в эксплуатацию сданы общественные здания, Центры культуры, Молодежный и Шахматный центры. И культурная жизнь Мингячевира насыщенная, были проведены работы и в этом направлении. Были реализованы инфраструктурные проекты, есть полное обеспечение электроэнергией, газификация на 97 процентов, в Мингячевир уже подается питьевая вода, и сегодня была проведена церемония официального открытия проекта по питьевой воде. Это тоже очень большой проект. На проекты по канализации и питьевой воде потребовалось примерно около 300 миллионов манатов. Вопрос питьевой воды уже решен. Если в прежние годы питьевую воду получало 50 процентов населения, то теперь ею обеспечивается 100 процентов населения, и подается вода, которая соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения. Сегодня также состоялось открытие реконструированной Мингячевирской ГЭС. Ее мощность была доведена с 300 мегаватт до 420 мегаватт. Сегодня в Мингячевире открывается комплекс ASAN Hаyat, и это очередной подарок жителям города. Благоустроены дороги, то есть, Мингячевир всесторонне развивается. Будут приняты дополнительные меры по дальнейшему развитию Мингячевира, чтобы город развивался более стремительно. Одновременно в последние годы Мингячевир превращается в туристический центр. Здесь открываются новые отели, растет число туристов. Туризм будет всесторонне развиваться. Но, безусловно, Мингячевир в первую очередь будет развиваться как прекрасный современный промышленный центр, как центр легкой промышленности. Мы будем делать то, что необходимо для развития города. Вот сегодня открытие этих двух фабрик показывает, что мы делаем то, о чем говорим. Что было обещано, то и выполняется. Поздравляю вас с этим прекрасным событием и желаю успехов. Спасибо», - сказал Президент Азербайджана.

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