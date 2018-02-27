Али Гасанов: Главная задача диаспоры - донести до мирового сообщества правду об Азербайджане (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Главная задача диаспоры заключается в том, чтобы донести до мирового сообщества правду об Азербайджане и результаты политики, проводимой преступным армянским режимом.

Об этом во вторник в своем выступлении на внеочередном заседании Конгресса азербайджанцев Европы в Амстердаме сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Сделать это не так просто, так как армяне долгое время проводят антиазербайджанскую деятельность, с этой целью в отдельных странах мира, а также Европы создают антиазербайджанские центры и различными средствами привлекают туда ведущие СМИ зарубежных стран, представляющих их журналистов, антимусульманских, антитюркских политиков, действующие при поддержке армянского лобби НПО. Созданная ими антиазербайджанская коалиция очень сильная. Азербайджанское государство, общество, представляющие Азербайджан диаспорские организации героически действуют и ведут борьбу с этой силой», - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что целью армян в совершении Ходжалинского геноцида являлось запугивание азербайджанцев, их массовое изгнание со своих родных земель и осуществление на этих землях своих коварных намерений.

Помощник Президента Азербайджана сказал, что 30-летие захватнической политики, проводимой в последнее время армянами в Нагорном Карабахе, они без стеснения отмечают акцией «Признание Арцаха».

«В Брюсселе, Лондоне, Париже, Москве и США создали большие фонды. Армянские диаспорские организации, действующие в зарубежных странах, армянское лобби, состоятельные армяне, то есть разбогатевшие за счет налогоплательщиков армяне, перечисляет деньги в эти фонды, за счет этих средств проводят акцию «Признание Арцаха», - сказал Али Гасанов.

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