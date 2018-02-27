Али Гасанов: Главная задача диаспоры - донести до мирового сообщества правду об Азербайджане (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Главная задача диаспоры заключается в том, чтобы донести до мирового сообщества правду об Азербайджане и результаты политики, проводимой преступным армянским режимом.

Об этом во вторник в своем выступлении на внеочередном заседании Конгресса азербайджанцев Европы в Амстердаме сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Сделать это не так просто, так как армяне долгое время проводят антиазербайджанскую деятельность, с этой целью в отдельных странах мира, а также Европы создают антиазербайджанские центры и различными средствами привлекают туда ведущие СМИ зарубежных стран, представляющих их журналистов, антимусульманских, антитюркских политиков, действующие при поддержке армянского лобби НПО. Созданная ими антиазербайджанская коалиция очень сильная. Азербайджанское государство, общество, представляющие Азербайджан диаспорские организации героически действуют и ведут борьбу с этой силой», - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что целью армян в совершении Ходжалинского геноцида являлось запугивание азербайджанцев, их массовое изгнание со своих родных земель и осуществление на этих землях своих коварных намерений.

Помощник Президента Азербайджана сказал, что 30-летие захватнической политики, проводимой в последнее время армянами в Нагорном Карабахе, они без стеснения отмечают акцией «Признание Арцаха».

«В Брюсселе, Лондоне, Париже, Москве и США создали большие фонды. Армянские диаспорские организации, действующие в зарубежных странах, армянское лобби, состоятельные армяне, то есть разбогатевшие за счет налогоплательщиков армяне, перечисляет деньги в эти фонды, за счет этих средств проводят акцию «Признание Арцаха». Суть данной акции заключается в том, чтобы привести из зарубежных стран в Армению, а оттуда в Нагорный Карабах самых известных журналистов, политиков, прошлых и нынешних государственных деятелей, блогеров и показать, что в Нагорном Карабахе якобы есть сформировавшееся общество, государство, а азербайджанцы хотят это разрушить, хотят снова напасть, устроить расправу. То есть, убеждая мир в том, чего не было, преследуют цель усилитьантиазербайджанские настроения", - сказал помощник Президента.

Али Гасанов также затронул милитаристскую политику Армении.

"Милитаристская политика армян вынуждает нас направлять важные финансовые средства, которые можно было бы использовать для мирных целей, на вооружение, потому что безопасность Азербайджана является для нас важным вопросом", - сказал Али Гасанов.

Он подчеркнул, что в настоящее время армия Азербайджана оснащена с технической точки зрения, считается армией с высоким уровнем боеготовности.

"Апрельские бои показали, на что способна азербайджанская армия. Если сегодня нам не будут мешать или мы придем к выводу, что армяне не освободят азербайджанские земли, за короткое время - одну неделю, в течение одного месяца мы способны освободить наши земли от оккупации. Военно-техническая подготовка нашей армии находится на таком уровне, что ей по силам выполнить на высоком уровне все задачи, поставленные перед ней. Но мы не проводим милитаристскую политику, мы только хотим возвращения наших земель, возвращения более миллиона наших соотечественников, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, восстановления данных территорий", - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента также отметил, что сегодня Азербайджан совместно с Турцией реализует проект NABUCCO, который не смог реализовать Европейский союз.

"Уже впоследний периоднаши партнеры присоединились к проекту "Южный газовый коридор". Этот проект придаст новое дыхание энергетической безопасности Европы. Армяне в ряде стран, даже в странах, где есть необходимость в азербайджанском газе, проводят акции против проекта "Южный газовый коридор", используя отдельные продажные органы медиа, проводят кампанию против этого проекта", - сказал Али Гасанов.

(Автор: Бахтияр Гаджиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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