Эльмар Мамедъяров: Субстантивные и целенаправленные переговоры с МГ ОБСЕ по Нагорному Карабаху будут продолжены после выборов

27 февраля 2018 23:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После завершения президентских выборов в Азербайджане и Армении будут продолжены субстантивные и целенаправленные переговоры с сопредседателями МГ ОБСЕ по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с комиссаром Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в рамках визита в офис ООН в Женеве.

Мамедъяров также детально проинформировал комиссара ООН о ходе переговоров по урегулированию армяно-азербайджансого нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что для изменения опирающегося на оккупацию статус-кво необходим вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции Совбеза ООН. Коснувшись факта незаконного размещения на оккупированных территориях Азербайджана беженцев армянского происхождения из Сирии, Мамедъяров подчеркнул важность пристального внимания к данному вопросу со стороны международных структур и международного сообщества. В ходе переговоров Эльмар Мамедъяров отметил, что в Азербайджане придают высокую оценку гуманитарной помощи, оказываемой Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев вынужденным переселенцам, а также текущему состоянию сотрудничества между нашей страной и данной организацией.

Глава МИД Азербайджана предоставил подробную информацию о мерах по возвращению вынужденных переселенцев в освобожденное от армянской оккупации село Джоджуг Марджанлы, проведенных там строительных работах. Министр подчеркнул, что в Азербайджане и впредь будут продолжены мероприятия по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев.

В свою очередь, Филиппо Гранди выразил удовлетворение в связи с сотрудничеством между Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Азербайджаном, высоко оценив добровольные взносы нашей страны в эту организацию.

На встрече был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также по вопросам, стоящим на повестке дня.

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