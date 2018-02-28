Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен наладить тесные связи с Египтом во всех сферах (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Египта Аделя Ибрахима Ахмеда Ибрахима.

Посол обошел строй почетного караула.

Адель Ибрахим Ахмед Ибрахим вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что Азербайджан является прекрасной страной, Адель Ибрахим Ахмед Ибрахим сказал, что чувствует себя здесь как дома, а также то, что египетский народ питает искренние чувства к Азербайджану и азербайджанскому народу. Посол выразил уверенность в дальнейшем развитии связей между Азербайджаном и Египтом при поддержке руководства обеих стран.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан придает значение дальнейшему развитию двусторонних отношений с Египтом и налаживанию с этой страной более тесных партнерских связей. Коснувшись важности взаимных визитов между двумя странами, глава государства выразил удовлетворение успешным проведением недавно в Каире заседания Совместной азербайджано-египетской межправительственной комиссии.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на продолжение и в будущем тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, отметил, что Азербайджан и Египет демонстрируют взаимную поддержку в ООН, Организации исламского сотрудничества и в других структурах, подчеркнул важность плодотворного продолжения существующего политического диалога. Отметив важность проведения еще большей работы в экономической сфере для увеличения торгового оборота между двумя странами, глава государства сказал, что в этой сфере существуют большие возможности.

Сказав, что две страны могут воспользоваться взаимным экспортно-импортным потенциалом, Президент Ильхам Алиев отметил также важность изучения инвестиционных возможностей и создания необходимых условий для деятельности компаний двух стран. Глава государства сказал, что Азербайджан намерен наладить тесные связи с Египтом во всех сферах, между двумя странами ведутся обсуждения по возможностям сотрудничества в туристической сфере, коснулся важности открытия прямых авиарейсов для организации более регулярных путешествий граждан.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в период дипломатической деятельности в Азербайджане посол Адель Ибрахим Ахмед Ибрахим приложит все усилия для внесения вклада в развитие дружественных отношений между двумя странами.

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