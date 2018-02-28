Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен наладить тесные связи с Египтом во всех сферах (ФОТО) (версия 2)

28 февраля 2018 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Египта Аделя Ибрахима Ахмеда Ибрахима.

Посол обошел строй почетного караула.

Адель Ибрахим Ахмед Ибрахим вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что Азербайджан является прекрасной страной, Адель Ибрахим Ахмед Ибрахим сказал, что чувствует себя здесь как дома, а также то, что египетский народ питает искренние чувства к Азербайджану и азербайджанскому народу. Посол выразил уверенность в дальнейшем развитии связей между Азербайджаном и Египтом при поддержке руководства обеих стран.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан придает значение дальнейшему развитию двусторонних отношений с Египтом и налаживанию с этой страной более тесных партнерских связей. Коснувшись важности взаимных визитов между двумя странами, глава государства выразил удовлетворение успешным проведением недавно в Каире заседания Совместной азербайджано-египетской межправительственной комиссии.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на продолжение и в будущем тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, отметил, что Азербайджан и Египет демонстрируют взаимную поддержку в ООН, Организации исламского сотрудничества и в других структурах, подчеркнул важность плодотворного продолжения существующего политического диалога. Отметив важность проведения еще большей работы в экономической сфере для увеличения торгового оборота между двумя странами, глава государства сказал, что в этой сфере существуют большие возможности.

Сказав, что две страны могут воспользоваться взаимным экспортно-импортным потенциалом, Президент Ильхам Алиев отметил также важность изучения инвестиционных возможностей и создания необходимых условий для деятельности компаний двух стран. Глава государства сказал, что Азербайджан намерен наладить тесные связи с Египтом во всех сферах, между двумя странами ведутся обсуждения по возможностям сотрудничества в туристической сфере, коснулся важности открытия прямых авиарейсов для организации более регулярных путешествий граждан.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в период дипломатической деятельности в Азербайджане посол Адель Ибрахим Ахмед Ибрахим приложит все усилия для внесения вклада в развитие дружественных отношений между двумя странами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен наладить тесные связи с Египтом во всех сферах (ФОТО)
Политика 12:13
Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт кровли многоквартирных зданий в Мингячевире
Политика 27 февраля 18:07
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - очень благоприятная страна для инвестиций
Политика 27 февраля 16:50
ЦИК Азербайджана зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева для участия в президентских выборах
Политика 27 февраля 16:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированного участка Аран-Гарагаджи дороги Мингячевир-Бахрамтепе (ФОТО)
Политика 27 февраля 16:13
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра автоматического управления и контроля электрораспределительной сети Мингячевира (ФОТО)
Политика 27 февраля 15:50
Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии комплекса ASAN Hаyat в Мингячевире (ФОТО)
Политика 27 февраля 15:43
Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии двух предприятий по производству пряжи в Мингячевире (ФОТО)
Политика 27 февраля 15:23
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию системы водоснабжения Мингячевира (ФОТО)
Политика 27 февраля 13:21
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Мингячевирской ГЭС после капитальной реконструкции (ФОТО)
Политика 27 февраля 13:02
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли в город Мингячевир (ФОТО)
Политика 27 февраля 12:22
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен стать сильнее для того, чтобы Ходжалинская трагедия никогда не повторилась (ФОТО)
Политика 26 февраля 21:00
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Доминиканы
Политика 26 февраля 19:39
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции
Политика 26 февраля 12:08
Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Политика 26 февраля 09:49
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община вносит вклад в распространение реалий Азербайджана в мире
Политика 25 февраля 18:01
Президент Ильхам Алиев выделил средства для газификации образовательных учреждений модульного типа
Политика 24 февраля 19:50
Король Иордании направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 23 февраля 20:46