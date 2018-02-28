Конфликты ограничивают усилия стран-членов ГУАМ по защите прав граждан - молдавский министр

28 февраля 2018 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Молдова, как действующий в 2018 году председатель Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, призвала международное сообщество уделять больше внимания защите фундаментальных прав людей, страдающих от конфликтов.

Об этом во вторник во время представления совместного заявления четырех стран-членов ГУАМ - Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы на 37-й сессии Совета по правам человека ООН сказал министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский.

Он отметил, что конфликты и нарушение территориальной целостности ограничивают усилия стран-членов ГУАМ по защите прав всех граждан.

Напомним, что с первого января председательство в ГУАМ перешло к Молдове.

(Автор: Гюльгыз Мурадова. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Киеве состоялось 45-е заседание Совета национальных координаторов ГУАМ
Политика 16 февраля 10:11
ГУАМ и Япония обменялись опытом поддержки малого и среднего бизнеса
Экономика 6 февраля 10:42
Молдова, как председатель ГУАМ, намерена поставить вопрос урегулирования карабахского конфликта на ГА ООН
Нагорно-карабахский конфликт 4 января 18:54
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании СМИД ГУАМ
Политика 7 декабря 2017 19:29
ГУАМ помогает решать вопросы безопасности
Грузия 10 октября 2017 15:45
В рамках ГУАМ будет создана свободная экономическая зона
Экономика 8 октября 2017 21:35
Георгий Маргвелашвили принял министров иностранных дел ГУАМ
Грузия 8 октября 2017 21:29
Премьер Грузии встретился с главами МИД стран-членов ГУАМ
Грузия 8 октября 2017 20:58
Министры иностранных дел ГУАМ подписали совместное коммюнике
Политика 8 октября 2017 20:48
В Грузии прошла встреча глав МИД стран ГУАМ
Политика 8 октября 2017 14:00
В Тбилиси отметят 20-ю годовщину со дня создания ГУАМ
В мире 7 октября 2017 13:36
Встреча глав МИД ГУАМ пройдет 8 октября в Тбилиси
Политика 3 октября 2017 14:34
США выступают за скорейшее продвижение в урегулировании конфликтов на пространстве ГУАМ
Политика 22 сентября 2017 11:29
ГУАМ рассчитывает на интенсификацию энергосотрудничества
Энергетика 29 августа 2017 14:01
Главы МИД ГУАМ обсудят расширение связей в области торговли и транспорта
Политика 24 июля 2017 18:51
ГУАМ активизирует энергосотрудничество
Энергетика 24 июля 2017 18:48
Осенью может состояться спецзаседание по энергосотрудничеству в рамках ГУАМ
Энергетика 13 апреля 2017 20:29
ГУАМ намерены укреплять сотрудничество с ВТО
Экономика 31 марта 2017 16:44