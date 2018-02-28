Конфликты ограничивают усилия стран-членов ГУАМ по защите прав граждан - молдавский министр

БАКУ /Trend/ - Молдова, как действующий в 2018 году председатель Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, призвала международное сообщество уделять больше внимания защите фундаментальных прав людей, страдающих от конфликтов.

Об этом во вторник во время представления совместного заявления четырех стран-членов ГУАМ - Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы на 37-й сессии Совета по правам человека ООН сказал министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский.

Он отметил, что конфликты и нарушение территориальной целостности ограничивают усилия стран-членов ГУАМ по защите прав всех граждан.

Напомним, что с первого января председательство в ГУАМ перешло к Молдове.

(Автор: Гюльгыз Мурадова. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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