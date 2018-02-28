В Азербайджане утверждена госпрограмма развития коврового искусства

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении Государственной программы по охране и развитию коврового искусства в Азербайджане на 2018-2022 годы.

Министерству экономики поручено координировать осуществление мер, предусмотренных в утвержденной Государственной программе; раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения Государственной программы.

Министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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