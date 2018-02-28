В Азербайджане утверждена госпрограмма развития коврового искусства

28 февраля 2018 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении Государственной программы по охране и развитию коврового искусства в Азербайджане на 2018-2022 годы.

Министерству экономики поручено координировать осуществление мер, предусмотренных в утвержденной Государственной программе; раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения Государственной программы.

Министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Азербайджана утвердил госпрограмму по лечению рассеянного склероза
Политика 28 февраля 21:20
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра перевода
Политика 28 февраля 20:09
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство мастерской по производству ковров
Экономика 28 февраля 18:25
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты сотрудников научных учреждений и организаций
Политика 28 февраля 18:24
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты работников образовательных учреждений
Политика 28 февраля 18:09
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен наладить тесные связи с Египтом во всех сферах (ФОТО)
Политика 28 февраля 12:13
Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт кровли многоквартирных зданий в Мингячевире
Политика 27 февраля 18:07
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - очень благоприятная страна для инвестиций
Политика 27 февраля 16:50
ЦИК Азербайджана зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева для участия в президентских выборах
Политика 27 февраля 16:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированного участка Аран-Гарагаджи дороги Мингячевир-Бахрамтепе (ФОТО)
Политика 27 февраля 16:13
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра автоматического управления и контроля электрораспределительной сети Мингячевира (ФОТО)
Политика 27 февраля 15:50
Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии комплекса ASAN Hаyat в Мингячевире (ФОТО)
Политика 27 февраля 15:43
Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии двух предприятий по производству пряжи в Мингячевире (ФОТО)
Политика 27 февраля 15:23
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию системы водоснабжения Мингячевира (ФОТО)
Политика 27 февраля 13:21
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Мингячевирской ГЭС после капитальной реконструкции (ФОТО)
Политика 27 февраля 13:02
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли в город Мингячевир (ФОТО)
Политика 27 февраля 12:22
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен стать сильнее для того, чтобы Ходжалинская трагедия никогда не повторилась (ФОТО)
Политика 26 февраля 21:00
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Доминиканы
Политика 26 февраля 19:39