Очередной удар по армянской пропагандистской машине в Брюсселе

28 февраля 2018 23:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская молодежь, вмешавшись в мероприятие, проводимое в здании Европарламента, в очереной раз предотвратила провокационную пропаганду Армении.

В здании Европарламента в среду планировалось проведение пропагандистского мероприятия при поддержке армянского лобби в Брюсселе и депутатов Европарламента, объявленных в розыск со стороны Азербайджана.

Однако, присоединившиеся к мероприятию представители молодежи Азербайджана, после окончания выступлений своими вопросами поставили в трудное положение проармянские выступления.

Было отмечено, что армянское лобби пытается обмануть международную общественность и специально представляет армянскую сторону, как единственную страдающую от конфликта.
После подобных заявлений, Франк Энгель объявил минуту молчания в память о всех жертвах нагорно-карабахского конфликта и покинул зал.

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