Президент Маврикия впервые посетит Азербайджан

2 марта 2018 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Маврикия Амина Гуриб-Факим впервые приедет в Азербайджан для участия в VI Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 15-18 марта при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви, сообщили в пятницу в госкомитете.

На VI Глобальном Бакинском форуме ожидается выступление президента Маврикия в качестве главного докладчика на панельном заседании.

Напомним, что в VI Глобальном Бакинском форуме ожидается участие президента Албании Илира Меты, президента Македонии Георге Иванова, президента Черногории Филипа Вуяновича, члена Президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича, премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Также в работе форума планируется участие бывших и действующих глав стран и правительств, являющихся членами Международного центра Низами Гянджеви, около 500 гостей, среди которых известные общественные и политические деятели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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