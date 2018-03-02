Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Госкомиссии в связи с пожаром в наркоцентре

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о создании Государственной комиссии в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре.

Согласно распоряжению, председателем комиссии назначается заместитель премьер-министра Абид Шарифов, членами комиссии - министр внутренних дел, министр по чрезвычайным ситуациям, генеральный прокурор, министр здравоохранения, министр финансов, министр труда и социальной защиты населения, начальник Службы государственной безопасности, глава Исполнительной власти города Баку, глава Исполнительной власти Хатаинского района Баку.

Государственной комиссии поручено после расследования причин происшествия и его условий определить и осуществить неотложные меры для устранения последствий происшествия; обеспечить необходимую помощь семьям пострадавших и погибших в результате происшествия; обеспечить лечение раненых в результате пожара; осуществить необходимые меры по временному размещению работников центра и находящихся на лечении; обеспечить завершение в короткий срок строительства нового здания центра; регулярно информировать о проделанной работе.

Генеральной прокуратуре, министерству внутренних дел и министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поручено осуществить совместные неотложные следственные мероприятия по расследованию причин пожара и после установления виновных лиц привлечь их к уголовной ответственности.

Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

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