МИД России о назначении посла в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Контакты между Россией и Азербайджаном продолжаются.

Об этом сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о процессе назначения посла страны в Азербайджане.

«Наши отношения с Азербайджаном развиваются, работа идет. Наше посольство работает в Баку. Поддерживаются контакты в Москве с нашими азербайджанскими коллегами», - сказала она.

Захарова добавила, что идет естественный процесс ротации посла.

«Это не отражается на наших связях и контактах с азербайджанскими коллегами», - сказала она.

Напомним, что дипломатическая деятельность посла России Владимира Дорохина в Азербайджане истекла в конце 2017 года. Дорохин был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане в 2009 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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