В Азербайджане более 50% избирателей - женщины

2 марта 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане из 5 309 434 лиц, имеющих право голоса, 50,78 процента составляют женщины, 49,22 процента – мужчины.

Об этом в пятницу на заседании Центральной избирательной комиссии сказал ее председатель Мазахир Панахов.

По его словам, общее число постоянных избирательных участков в Азербайджане - 5641, новые временные участки сюда не входят.

Панахов отметил, что в Азербайджане насчитывается 337 870 избирателей из числа вынужденных переселенцев.

«Самой пожилой женщиной-избирателем является Аллахвердиева Самаркад, 1894 года рождения. Самым пожилым мужчиной-избирателем является Гурбанов Сафтар, 1900 года рождения», - сказал Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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