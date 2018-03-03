Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Баку

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с человеческими жертвами в результате пожара, произошедшего в Республиканском наркологическом центре в Баку, говорится в сообщении пресс-службы Президента Узбекистана.

"Нас глубоко опечалило известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара, произошедшего в городе Баку. Ваше превосходительство, в это скорбное время выражаю глубокие соболезнования Вам, братскому азербайджанскому народу, а также семьям погибших, и разделяю ваше горе. Прошу у Всевышнего милости погибшим, желаю терпения их близким, скорейшего выздоровления - пострадавшим", - говорится в соболезновании.

Отметим, что вчера в 06:10 в Хатаинском районе Баку в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра произошел сильный пожар.

На место происшествия прибыли пожарные и техника Государственной противопожарной службы МЧС, кареты Скорой неотложной медицинской помощи минздрава. Полк быстрого реагирования МВД и сотрудники Хатаинского РУП обеспечили охрану территории и беспрепятственную работу спасателей.

Пожар был потушен в 08:30. Во время осмотра места происшествия были обнаружены тела 25 человек.

По факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Согласно данным предварительного расследования, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания.

Проводимые меры находятся под контролем главы государства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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