Армянские националисты осознают свою ответственность за геноцид в Ходжалы - депутат

БАКУ /Trend/ - Признание одного из лидеров радикального армянского лобби в США относительно геноцида в Ходжалы, прозвучавшее на посвященных 30-й годовщине «сумгаитских событий» слушаниях в сенате штата Калифорния, инициированных армянским лобби, свидетельствуют об осознании армянами своей ответственности за события в Ходжалы.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

По его словам, данный факт рано или поздно должен быть признан.

«Армянские националисты уже начинают осознавать, насколько тяжелую ответственность они взяли на себя совершив трагедию в Ходжалы. Азербайджанский народ никогда не забудет про трагедию в Ходжалы. Этот геноцид всегда будет тяжким обвинением для армян», -сказал депутат.

Он также подчеркнул, что армянам не удается с таким же успехом, как и раньше, вводить мировое сообщество в заблуждение относительно Нагорного Карабаха.

«Мировому сообществу уже известна правда об этих событиях. Кроме того, есть азербайджанские патриоты, которые способны противопоставить армянским домыслам факты и доказательства перед любой аудиторией», отметил он.

Отметим, на слушаниях, посвященных 30-летию "сумгайытских событий", поощрению экономических связей между штатом Калифорния и Арменией и выводу из Турции инвестиций Калифорнии, которые прошли 28 февраля в Сенате этого американского штата при организации радикального армянского лобби в США, представителем лобби была озвучена несоответствующая действительности, предвзятая и искаженная информация в связи с армяно-азербайджанским конфликтом.

Так, директор по западному региону США Американской армянской ассамблеи Михран Тумаджан, поставив своей сумбурной речью в затруднительное положение и себя, и всех армян, фактически признал, что Армения совершила геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы.

(Автор: Самир Али. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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