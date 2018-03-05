Президент Ильхам Алиев выделил 100 млн манатов на газификацию населенных пунктов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по газификации населенных пунктов.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по доведению уровня газификации в стране до 95 процентов до конца 2018 года из суммы, указанной в подпункте 1.41.1 «Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённого распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Государственной нефтяной компании Азербайджана будет выделено 100 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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