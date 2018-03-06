Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 80-летнего юбилея Гасана Турабова

6 марта 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о проведении 80-летнего юбилея Гасана Турабова.

В марте 2018 года исполняется 80 лет со дня рождения видного представителя азербайджанского театрального и киноискусства, лауреата Государственной премии республики, народного артиста Гасана Саттар оглу Турабова.

Согласно распоряжению, учитывая заслуги в развитии национальной культуры, с целью обеспечения проведения 80-летнего юбилея выдающегося мастера Гасана Турабова министерству культуры и туризма Азербайджана поручено осуществить план мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею народного артиста Гасана Турабова.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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