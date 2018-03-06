Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты сотрудников МВД (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов сотрудников министерства внутренних дел, имеющих специальное звание, и гражданских работников, не являющихся государственными служащими.

Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева повышены ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Главного управления внутренних войск МВД.

В распоряжениях говорится, что в целях усиления социальной защиты сотрудников министерства внутренних дел ежемесячные должностные (тарифные) оклады с 1 марта 2018 года повышаются в среднем на 10 процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжений.

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