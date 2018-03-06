Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о призыве граждан на срочную действительную военную службу с 1 по 30 апреля 2018 года и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 апреля 2018 года объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2000 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1983-1999 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также, согласно распоряжению главы государства, с 1 по 30 апреля 2018 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Кабинету министров поручено осуществить меры, предусмотренные законодательством для исполнения распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.