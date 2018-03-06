Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в яслях-детском саду №80 в Наримановском районе Баку после капремонта (ФОТО) (версия 2)

6 марта 2018 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Наримановском районе Баку состоялось открытие после капитальной реконструкции, проведенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева, яслей-детского сада номер 80.

В открытии приняла участие Первый вице-президент Aзербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в яслях-детском саду номер 80.

Было сообщено, что детский сад, сданный в эксплуатацию в 1963 году, был рассчитан на 115 мест и начал функционировать с шестью группами. После капитальной реконструкции количество групп здесь доведено до восьми и теперь учреждение рассчитано на 150 мест. Наряду с азербайджанским и русским секторами, в яслях-детском саду в качестве пилотного проекта создана англоязычная группа. Здесь есть все возможности для обучения и воспитания детей от полугода до 6 лет.

До реконструкции два из четырех корпусов детского сада были одноэтажными, а два – двухэтажными. В ходе капитальной реконструкции к одноэтажным корпусам были достроены вторые этажи, где созданы дополнительно помещения для двух групп, музыкальный зал, методические кабинеты. Кроме того, был снесен одноэтажный и построен двухэтажный переход между корпусами. Детский сад оснащен необходимой мебелью, инвентарем и оборудованием. B здании установлены системы видеонаблюдения, оповещения о пожаре и современная осветительная система. Hа приусадебном участке проведена большая работа по благоустройству, высажены вечнозеленые деревья, уложено естественное травяное покрытие, установлены беседки и развлекательные сооружения для отдыха детей и скульптуры героев любимых малышами мультипликационных фильмов. Словом, в учреждении созданы все условия для интересного и эффективного проведения малышами своего времени.

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