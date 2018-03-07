Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты сотрудников МЧС и погранвойск

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о повышении ежемесячного должностного (тарифного) оклада военнослужащих МЧС, сотрудников, имеющих специальные звания, и гражданских работников, не являющихся военнослужащими.

Согласно распоряжению, с целью усиления социальной защиты военнослужащих МЧС, сотрудников, имеющих специальные звания, и гражданских работников, не являющихся военнослужащими, с 1 марта 2018 года ежемесячный должностной (тарифный) оклад военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания, и гражданских работников, не являющихся военнослужащими МЧС, в среднем повышается на десять процентов.

Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева на 10 процентов повышены ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих Государственной пограничной службы и гражданских работников, не являющихся государственными служащими.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие их распоряжений.

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