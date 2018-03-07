Обнародована дата начала работы миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения президентских выборов в Азербайджане

7 марта 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Наблюдательная миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 9 марта официально приступит к своей деятельности в связи с президентскими выборами в Азербайджане, говорится в среду в сообщении ОБСЕ.

Как сообщается, в ходе пресс-конференции 9 марта глава наблюдательной миссии БДИПЧ Кориен Йонкер проинформирует о роли миссии и ее деятельности.

Ранее сообщалось, что БДИПЧ порекомендовало отправить миссию из 280 человек для наблюдения за президентскими выборами в день выборов, а также 30 долгосрочных наблюдателей.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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