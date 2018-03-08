В Азербайджане внесено изменение в постановление о пользовании транспортными средствами в бюджетных организациях

8 марта 2018 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление "Об усовершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана".

Согласно изменению, Службе кадастра и адресного реестра недвижимого имущества и Государственному агентству по организации государственного управления землями при Государственном комитете по вопросам имущества выделены по три автомобиля каждой структуре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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