В Азербайджане внесено изменение в постановление о пользовании транспортными средствами в бюджетных организациях

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление "Об усовершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана".

Согласно изменению, Службе кадастра и адресного реестра недвижимого имущества и Государственному агентству по организации государственного управления землями при Государственном комитете по вопросам имущества выделены по три автомобиля каждой структуре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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