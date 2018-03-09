В ПАСЕ обсудят отправку наблюдательной миссии на президентские выборы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На заседаниях бюро, комитета по вопросам политики и демократии, маниторингового комитета и постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет обсуждаться вопрос об направлении наблюдательной миссии на президентские выборы, которые состоятся в Азербайджане и Черногории. Заседания пройдут 12 - 16 марта, говорится в сообщении парламента Азербайджана в пятницу.

В заседаниях примет участие председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

На мероприятиях также будут обсуждаться тема защиты страдающих от терроризма, влияние положения в Сирии на соседние страны, итоги визитов миссий по установлению фактов в Украине, Турции и Армении, повестка дня на апрель, Европейская конференция председателей парламентов в Анкаре в сентябре и другие темы.

Сеидов выскажет свое мнение, а также замечания и предложения по обсуждаемым вопросам. Визит завершится 17 марта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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