Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с советником премьер-министра Японии (ФОТО) (версия 4)

9 марта 2018 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу встретилась с советником премьер-министра Японии по вопросам внешней политики Томохико Танигучи.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что визит советника премьер-министра Японии по вопросам внешней политики Томохико Танигучи в Азербайджан внесет вклад в укрепление двусторонних связей.

Сказав, что в прошлом году отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией, Первый вице-президент подчеркнула, что во всех сферах между странами существует сотрудничество, опирающееся на дружбу и взаимный интерес.

Мехрибан Алиева отметила успешное развитие сотрудничества Азербайджана и Японии в экономической, политической и гуманитарной сферах, сказала, что в этих сферах есть большой потенциал, довела до внимания, что высоко ценит деятельность государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией.

Сказав, что осуществляется очень успешное сотрудничество в энергетической сфере, Мехрибан Алиева подчеркнула, что две крупные компании Японии – компании IMPEX и ITOCHU долгие годы эффективно работают в Азербайджане и активно участвуют в разработке нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Первый вице-президент Азербайджана добавила, что большой интерес представляет опыт Японии, обладающей одной из самых развитых экономик мира, в сферах информационных, строительных технологий и транспорта.

Подчеркнув успешное сотрудничество в политической, экономической сферах, Мехрибан Алиева отметила важность дальнейшего расширения отношений в гуманитарной сфере, подчеркнула важность этой сферы для лучшего ознакомления народов друг с другом.

«Более тесное сотрудничество в культурной сфере будет служить дальнейшему расширению связей», - сказала Первый вице-президент и рассказала о важности проведения взаимных Дней культуры.

Мехрибан Алиева подчеркнула, что для Азербайджана приоритетом является развитие туризма, и добавила, что Азербайджан, как новое направление, может быть интересен и для японских туристов.

Говоря о сотрудничестве в образовательной сфере, Мехрибан Алиева оценила обучение 20 азербайджанских студентов в высших школах Японии, подписание меморандума о взаимопонимании между Университетом ADA и Осакским университетом Японии как успешное сотрудничество в этой сфере.

Советник премьер-министра Японии по вопросам внешней политики Томохико Танигучи сказал, что политические отношения между странами находятся на высоком уровне.

Он отметил, что для Японии важны отношения с Азербайджаном.

Сказав, что в последние годы между странами налажено всестороннее сотрудничество и эти связи охватывают многие сферы, гость подчеркнул важность сотрудничества в энергетической сфере.

Томохико Танигучи довел до внимания, что во время визита в страну получил много информации об Азербайджане.

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Azernews Newspaper
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