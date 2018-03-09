Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД Азербайджана

9 марта 2018 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Внутренних войск МВД Азербайджана медалями «За отвагу» и «За военные заслуги» в связи с 26-й годовщиной Внутренних войск МВД Азербайджана, а также за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленный во время боя героизм, отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью.

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