Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Внутренних войск МВД Азербайджана медалями «За отвагу» и «За военные заслуги» в связи с 26-й годовщиной Внутренних войск МВД Азербайджана, а также за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленный во время боя героизм, отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью.

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