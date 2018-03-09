Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты сотрудников служб госбезопасности и внешней разведки

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о повышении ежемесячного должностного (тарифного) оклада военнослужащих Службы государственной безопасности (СГБ) и гражданских работников, не являющихся государственными служащими.

Согласно распоряжению, с целью усиления социальной защиты военнослужащих Службы государственной безопасности и гражданских работников, не являющихся государственными служащими, с 1 марта 2018 года их ежемесячный должностной (тарифный) оклад в среднем повышается на десять процентов.

Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева на 10 процентов повышены ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих Службы внешней разведки и гражданских работников, не являющихся государственными служащими.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжений.

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