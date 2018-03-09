Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 15 школ модульного типа

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах в связи с развитием образовательной инфраструктуры в Гахском, Габалинском, Огузском и Шекинском районах.

В распоряжении говорится, что с целью строительства 15 школ модульного типа на 956 ученических мест в Гахском, Габалинском, Огузском и Шекинском районах из суммы, предусмотренной в подпункте 1.11.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённого распоряжением Президента от 22 января 2018 года, министерству образования будет выделено 5,056 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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