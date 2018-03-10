ЦИК: За пределами Азербайджана будет создан 41 избирательный пункт

10 марта 2018 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с президентскими выборами, которые состоятся в Азербайджане 11 апреля 2018 года, за пределами страны будет создан 41 избирательный пункт.

Об этом сообщил в субботу заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натиг Мамедов в ходе заседания комиссии.

Для включения в список избирателей, голосующих за пределами Азербайджана, были определены второй Ясамальский избирательный округ № 16 и третий Ясамальский округ № 17.

В избирательных участках, созданных за пределами Азербайджана, проголосуют 13 820 человек.

Президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля 2018 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Блоггеры примут участие в мероприятии для СМИ - ЦИК Азербайджана
Общество 16:50
В связи с президентскими выборами в Азербайджане зарегистрировано свыше 20 международных наблюдателей - ЦИК
Политика 15:15
ЦИК Азербайджана зарегистрировала еще трех кандидатов на выборы президента
Политика 14:39
ЦИК Азербайджана зарегистрировала еще три кандидатуры для участия в президентских выборах
Политика 7 марта 16:48
Глава ЦИК Азербайджана не сможет наблюдать за президентскими выборами в России
Политика 7 марта 13:11
ЦИК Азербайджана прокомментировал намерение оппозиции провести митинг
Политика 7 марта 12:22
ЦИК: Азербайджан направил достаточно приглашений для наблюдения за президентскими выборами в стране
Политика 7 марта 12:04
Кандидаты в президенты Азербайджана не должны вести пропаганду до начала сроков предвыборной агитации – ЦИК
Политика 7 марта 11:58
В Баку открылся Независимый медиацентр при ЦИК (ФОТО)
Политика 7 марта 11:44
В ЦИК Азербайджана представлены подписные листы 7 кандидатов для участия в президентских выборах
Политика 6 марта 17:35
В Азербайджане в связи с президентскими выборами создан независимый медиацентр
Политика 6 марта 16:53
ЦИК назвала число избирательных бюллетеней для президентских выборов в Азербайджане
Политика 6 марта 16:22
Президент Ильхам Алиев: Президентские выборы пройдут справедливо, прозрачно и отразят волеизъявление азербайджанского народа (ФОТО)
Политика 5 марта 12:31
ЦИК: Избирательный кодекс Азербайджана - один из наиболее передовых в мире
Политика 5 марта 12:04
В Азербайджане будет напечатано 5 347 803 извещения для информирования избирателей
Политика 2 марта 17:21
ЦИК: В Азербайджане все находящиеся в исправительных учреждениях обладают избирательным правом
Политика 2 марта 17:18
В Азербайджане более 50% избирателей - женщины
Политика 2 марта 16:55
Все заинтересованные стороны могут наблюдать за процессом выборов в Азербайджане - ЦИК
Политика 27 февраля 17:49