ЦИК: За пределами Азербайджана будет создан 41 избирательный пункт

БАКУ /Trend/ - В связи с президентскими выборами, которые состоятся в Азербайджане 11 апреля 2018 года, за пределами страны будет создан 41 избирательный пункт.

Об этом сообщил в субботу заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натиг Мамедов в ходе заседания комиссии.

Для включения в список избирателей, голосующих за пределами Азербайджана, были определены второй Ясамальский избирательный округ № 16 и третий Ясамальский округ № 17.

В избирательных участках, созданных за пределами Азербайджана, проголосуют 13 820 человек.

Президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля 2018 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.