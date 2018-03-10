ЦИК Азербайджана зарегистрировала еще трех кандидатов на выборы президента

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана в субботу зарегистрировала еще три кандидатуры для участия в президентских выборах.

Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

На заседании были зарегистрированы кандидатуры Фараджа Гулиева, выдвинутого от партии "Движение национального возрождения", Хафиза Гаджиева от партии «Современный Мусават» и Рази Нуруллаева от «Инициативной группы фронтистов».

Напомним, что ранее ЦИК зарегистрировала кандидатуры Президента Азербайджана Ильхама Алиева, самовыдвиженца Захида Оруджа, Араза Ализаде, выдвинутого от Социал-демократической партии Азербайджана и Гудрата Гасангулиева от партии Народного фронта целостного Азербайджана.

Президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля 2018 года. В президентских выборах участвуют 15 кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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