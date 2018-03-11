Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Азербайджан

11 марта 2018 22:38 (UTC+04:00)

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили завтра посетит с официальным визитом Азербайджан, сообщайт Грузия Онлайн.

Согласно информации пресс-службы администрации правительства, в кабинете министров Азербайджана Георгий Квирикашвили встретится с азербайджанским коллегой Артуром Расизаде, после чего при участии членов правительств двух стран состоится встреча в расширенном составе.

В делегацию Грузии, возглавляемую премьер-министром, входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе, вице-спикер парламента, председатель парламентской группы дружбы с Азербайджаном Звиад Дзидзигури и советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тедо Джапаридзе.

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