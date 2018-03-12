МИД: Учения ВС Азербайджана на суверенных территориях соответствуют Венскому документу 2011 г.

БАКУ /Trend/ - Учения, проводимые ВС Азербайджана на суверенных территориях, соответствуют Венскому документу 2011 года Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сказал в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Армения, грубо нарушив Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и обязательства, взятые на себя в рамках других документов ОБСЕ, используя силу против Азербайджана, оккупировала его территории.

«Присутствие армянских войск на оккупированных азербайджанских территориях продолжает оставаться серьезной угрозой для регионального мира и безопасности», - подчеркнул Гаджиев.

По его словам, грубо нарушая обязательства, взятые на себя в рамках Венского документа, Армения не предоставляет никакой информации о численности живой силы, военной техники, размещенной на оккупированных территориях Азербайджана, и местах дислокации, а также военных учениях, проводимых на оккупированных территориях с участием президента Армении. Она скрывает эти силы от соответствующей инспекции, предусмотренной Венским документом.

Как отметил Гаджиев, проведение Арменией военных учений на оккупированных территориях Азербайджана после Парижской встречи глав государств в ноябре 2014 года, в которых участвовали более 40 тысяч человек, тысячи единиц военной техники, атакующие маневры военных вертолетов, принадлежащих ВС Армении, над позициями ВС Азербайджана - очередной наглядный пример грубого нарушения Арменией своих обязательств и ее лицемерия.

«Учения, проводимые в настоящее время ВС Азербайджана на суверенных территориях, соответствуют Венскому документу 2011 года Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», - подчеркнул глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 12 марта начались широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям привлечены до 25 000 военнослужащих, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения продлятся до 17 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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