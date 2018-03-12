Азербайджан направил США ноту протеста (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «президентом» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением мероприятия, пропагандирующего вымышленный режим, в административном здании Конгресса США, посол США в Азербайджане Роберт Секута вызван в МИД, ему передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Также посол Азербайджана в США, проведя встречу в Госдепе, вручил американской стороне протест Азербайджана.

В ноте говорится, сказал Гаджиев, что получение по армянскому паспорту американской визы и въезд в США на основе недостоверной информации, предоставленной Бако Саакяном, являющимся жителем города Ханкенди Нагорно-карабахского региона Азербайджана, разрешение на проведение мероприятий, пропагандирующих вымышленный сепаратистский режим в соответствующих институтах США и нацеленных на сбор финансов на территории США в поддержку оккупации азербайджанских территорий, противоречат нормам и принципам международного права, соответствующим резолюциям СБ ООН, двусторонним документам, подписанным между Азербайджаном и США, и официальной позиции США. Этот шаг США расценивается как деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

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