МИД Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между МИД Азербайджана и Монголии, говорится в понедельник в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

На встрече министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и главы МИД Монголии Дамдина Цогтбаатара была дана положительная оценка традиционных дружественных связей, существующих между двумя народами. Министры выразили удовлетворение развитием политического диалога между Азербайджаном и Монголией.

В советское время большое число азербайджанских специалистов работало в Монголии, сказал Цогтбаатар и отметил их вклад в развитие Монголии, а также отметил обучение монгольских студентов в высших учебных заведениях Азербайджана. Глава МИД сказал, что его визит является проявлением значения, которое Монголия придает развитию связей с Азербайджаном.

Министры подчеркнули важность усиления деятельности по организации взаимных официальных визитов на высоком уровне и расширения договорно-правовой базы с целью углубления отношений между двумя странами. В этой связи монгольский министр пригласил Мамедъярова посетить Монголию.

Министры отметили существующий потенциал для развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Монголией и подчеркнули необходимость совместных усилий для увеличения товарооборота между двумя странами. Также министры обсудили возможность сотрудничества в рамках проекта «Один пояс, один путь», инициатором которого является Китай.

Мамедъяров сказал, что Азербайджан подал заявку на проведение Expo-2025, и подчеркнул, что Азербайджан надеется на поддержку кандидатуры со стороны Монголии. Министр также сообщил своему коллеге о заседании министров Движения неприсоединения, которое состоится в апреле этого года.

Мамедъяров рассказал о переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр подчеркнул, что конфликт должен быть разрешен в рамках международно признанных границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Министр высоко оценил позицию Монголии по поддержке урегулирования конфликта на основе соответствующих резолюций СБ ООН.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сферах науки, образования, культуры и спорта.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)



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