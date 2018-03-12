Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение орошения и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и бурения субартезианской скважины для улучшения обеспечения оросительной водой 8740 гектаров посевных площадей в 248 населенных пунктах 38 городов и районов с населением около 597 тысяч человек, для удовлетворения потребностей орошаемых почв в оросительной воде, а также потребностей населения в питьевой воде из госбюджета ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" будет выделен 21 миллион манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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