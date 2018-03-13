Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Черногории (ФОТО) (версия 2)

13 марта 2018 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с председателем парламента Черногории Иваном Брайовичем.

Глава государства отметил наличие сотрудничества высокого уровня между Азербайджаном и Черногорией, сказал, что систематические взаимные визиты вносят вклад в дело укрепления связей. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в то же время Азербайджан и Черногория активно сотрудничают и в рамках различных международных организаций, межпарламентские связи играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Коснувшись сотрудничества в экономической сфере, глава государства сказал, что существуют хорошие возможности в торговой, инвестиционной сферах. Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль своего визита в Черногорию и визитов Президента и премьер-министра Черногории в Азербайджан в укреплении связей. Выразив уверенность в том, что визит председателя парламента Черногории Ивана Брайовича в Азербайджан будет плодотворным, глава государства сказал, что этот визит создает хорошую возможность для обсуждения перспектив связей.

Председатель парламента Черногории Иван Брайович передал главе государства приветствия Президента и премьер-министра Черногории. Подчеркнув очень высокий уровень двусторонних отношений между Черногорией и Азербайджаном, он сказал, что его страна заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

Брайович отметил, что Черногория поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, является сторонницей решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права. Он выразил удовлетворение в связи с участием в рамках визита в Азербайджан в международной конференции на тему «Роль парламентов в развитии экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути», проводимой в Баку при организации Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента и премьер-министра Черногории, попросил передать его приветствия Президенту и премьер-министру Черногории.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Румынии
Политика 11:49
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Черногории (ФОТО)
Политика 10:46
В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать соболезнования в связи с пожаром в Баку
Политика 12 марта 21:36
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение орошения и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде
Политика 12 марта 19:26
Грузия всегда поддерживает позицию Азербайджана - премьер
Политика 12 марта 17:26
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Грузии, выйдя из регионального формата, переходит в глобальную плоскость (ФОТО)
Политика 12 марта 14:15
Президент Ильхам Алиев: Президентские выборы пройдут в справедливой, прозрачной форме и отразят волю азербайджанского народа
Политика 12 марта 10:21
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство мастерской по производству ковров в Баку
Политика 10 марта 18:45
Президент Ильхам Алиев повысил зарплату сотрудникам таможни, миграции, юстиции и военкоматов
Политика 10 марта 18:35
Президент Ильхам Алиев: Значимость информресурсов Азербайджана в мире неуклонно растет
Политика 10 марта 11:03
Руководство Грузии выразило соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Баку
Политика 9 марта 20:31
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 15 школ модульного типа
Политика 9 марта 19:00
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении госзаботы о ветеранах войны
Политика 9 марта 19:00
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты сотрудников служб госбезопасности и внешней разведки
Политика 9 марта 18:47
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты сотрудников Особой госслужбы охраны
Политика 9 марта 18:46
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум с ИСЕСКО
Политика 9 марта 18:42
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД Азербайджана
Политика 9 марта 18:21
Президент Ильхам Алиев присвоил Шамсаддину Гейдарову почетное звание «Заслуженный врач»
Политика 9 марта 18:12