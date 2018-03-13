Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Черногории (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с председателем парламента Черногории Иваном Брайовичем.

Глава государства отметил наличие сотрудничества высокого уровня между Азербайджаном и Черногорией, сказал, что систематические взаимные визиты вносят вклад в дело укрепления связей. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в то же время Азербайджан и Черногория активно сотрудничают и в рамках различных международных организаций, межпарламентские связи играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Коснувшись сотрудничества в экономической сфере, глава государства сказал, что существуют хорошие возможности в торговой, инвестиционной сферах. Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль своего визита в Черногорию и визитов Президента и премьер-министра Черногории в Азербайджан в укреплении связей. Выразив уверенность в том, что визит председателя парламента Черногории Ивана Брайовича в Азербайджан будет плодотворным, глава государства сказал, что этот визит создает хорошую возможность для обсуждения перспектив связей.

Председатель парламента Черногории Иван Брайович передал главе государства приветствия Президента и премьер-министра Черногории. Подчеркнув очень высокий уровень двусторонних отношений между Черногорией и Азербайджаном, он сказал, что его страна заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

Брайович отметил, что Черногория поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, является сторонницей решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права. Он выразил удовлетворение в связи с участием в рамках визита в Азербайджан в международной конференции на тему «Роль парламентов в развитии экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути», проводимой в Баку при организации Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента и премьер-министра Черногории, попросил передать его приветствия Президенту и премьер-министру Черногории.

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