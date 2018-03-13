Продолжаются широкомасштабные учения ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

13 марта 2018 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающихся учений ВС Азербайджана в командных пунктах управления войсками организована боевая деятельность, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

В штабах уточняются задачи, оценивается обстановка, принимаются решения и даются соответствующие указания войскам.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, с 12 марта начались широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям привлечены до 25 000 военнослужащих личного состава, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения продлятся до 17 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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