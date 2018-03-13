ЦИК Азербайджана: Изучение международного опыта важно для совершенствования избирательной практики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Изучение международного опыта имеет важное значение для совершенствования избирательной практики.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов сказал на сегодняшней встрече с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ, находящейся с визитом в Азербайджане, сообщили во вторник в ЦИК.

Панахов отметил, что ЦИК всегда придает особое значение взаимному полезному сотрудничеству с авторитетными международными организациями и их структурами.

Отвечая на вопросы делегации, председатель ЦИК рассказал о высоком уровне подготовки к выборам, работах, направленных на свободное, справедливое и прозрачное проведение выборов.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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